Харківський окружний адміністративний суд відмовив у позові міськради проти громадської організації "Молодь Харкова", яка є однією з учасниць "Маршу єдності" у Харкові.

Відповідне рішення 5 лютого оголосила суддя Юлія Зоркіна, повідомив Суспільному начальник відділу статистики Харківського окружного адмінсуду Владислав Василенко.

4 лютого суд відмовив у позові міськради до іншої громадської організації, яка теж братиме участь у заході.

"Марш єдності" з українськими прапорами від майдану Конституції до майдану Свободи запланований на 14:00.

Що відомо