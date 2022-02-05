Харківський окружний адміністративний суд відмовив у позові міськради проти громадської організації "Молодь Харкова", яка є однією з учасниць "Маршу єдності" у Харкові.
Відповідне рішення 5 лютого оголосила суддя Юлія Зоркіна, повідомив Суспільному начальник відділу статистики Харківського окружного адмінсуду Владислав Василенко.
4 лютого суд відмовив у позові міськради до іншої громадської організації, яка теж братиме участь у заході.
"Марш єдності" з українськими прапорами від майдану Конституції до майдану Свободи запланований на 14:00.
Що відомо
- Проти проведення заходу виступила Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Серед причин заборони заходу у міськраді називають складу епідеміологічну ситуацію з COVID-19, терористичну загрозу та ймовірність провокацій, "спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації".
- Організатори "Маршу єдності", проти проведення якого виступила міська влада Харкова з огляду на інформацію правоохоронних органів та ситуацію з COVID-19, заявили, що не планують скасовувати захід.
- Представник СБУ, якого у суді 4 лютого допитали як свідка, навів відео з російського Telegram-каналу як доказ провокацій.