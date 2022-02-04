У справі Харківської міськради проти проведення "Маршу єдності" допитали представника СБУ та подивилися кадри підготовки "бомби" з російського Telegram-каналу.

На засіданні суду за позовом Харківської міської ради до громадської організації "Молодь Харкова" як свідка допитали начальника відділу СБУ у Харківській області Олексія Дягірєва.

Суспільне Харків Свідок з СБУ Олексій Дягірєв (праворуч)

Він був учасником міської комісії, яка не рекомендувала проводити "Марш єдності" 5 лютого — зокрема, через терористичну загрозу, можливі провокації та дестабілізацію ситуації у Харкові.

Свідок: СБУ має оперативну інформацію

Дягірєв повторив позицію УСБУ та зазначив, що 5 лютого учасники "Маршу єдності", представники патріотичних сил, можуть стати об'єктом злочину. На питання судді, чи є на підтвердження цього докази, "оперативна інформація, розробки", Дягірєв відповів: "В Управлінні завжди перебувають оперативні розробки. Вказана інформація носить гриф "Цілком таємно".

— У Харкові та Харківській області проводилися інші масові заходи, щодо них ніяких зауважень не було? — спитала свідка суддя Юлія Зоркіна.

"У нас проводилися масові заходи під час зимових свят. Об'єктом скоєння терористичних дій спеціальних служб Російської Федерації та завербованих ними особами — я буду посилатися на досвід 2014-2015 років — стають саме патріотично налаштовані особи, спільнота", — відповів Дягірєв.

— Але ж були також заходи стосовно єдності, соборності України.

"Звичайно, були. Але загострення ситуації відбувається зараз. І та оперативна інформація, яка надходить зараз, саме зараз каже про посилення агресивних дій, гібридних, які відбуваються у багатьох вимірах", — сказав начальник відділу УСБУ.

"Харківський регіон є прикордонним регіоном. Спроба дестабілізувати, вона, звичайно, буде спрямована на нас. І наше завдання — забезпечити безпеку громадян... Питання не йде взагалі про заборону. Питання йде про відтермінування на незначний термін, під час загострення, вказаних заходів. Або його проведення у форматі не пішої ходи, а, наприклад, у форматі мітингу, віче", — додав він.

Що дивилися в суді

Учасники засідання дивилися запис з YouTube-каналу Владислава Соболевського з "Національного корпусу", на якому він у спростовує причетність організації до відео з російських соцмереж та медіа про "виготовлення бомби". Заяву щодо неправдивості відео, поширеного через російський Telegram-канал "Военный обозреватель", "Нацкорпус" днями оприлюднив на своїх сторінках, назвавши цю інформацію "витвором хворої фантазії росіян".

Суспільне Харків Представник "Національного корпусу" Владислав Соболевський спростовує причетність до відео з логотипом, схожим на логотип "Нацкорпусу", поширеного у російських Telegram-каналах

Суд також передивився і саме відео з "виготовленням бомби".

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Олексій Дягірєв прокоментував запис суду: "Звичайно, це відео зроблене Російською Федерацією, тому що там навіть немає озвучки... Коли перед початком проведення масового заходу, ходи патріотів, у нас вже спецслужби РФ готують ролики, в яких вони розповідають про виготовлення представниками патріотичних сил, "Національного корпусу", бомб, вибухових пристроїв, це точно свідчить про подібні пристрої виготовляються, виготовляються вони представниками Російської Федерації".

Суддя видалилася до нарадчої кімнати до 8:00 5 лютого.

За позовом до іншої громадської організації-учасниці "Маршу єдності" суд відмовив Харківській міськраді.

Відеозапис допиту представника УСБУ детальніше дивіться згодом на каналі Суспільного Харків в YouTube