На Дніпропетровщині з палаючої квартири врятували чоловіка

У Кривому Розі з охопленої вогнем двокімнатної квартири рятувальники винесли чоловіка. Про це йдеться на сайті обласного управління ДСНС.

Подія сталася 5 лютого близько 6-ої години на вулиці Кропивницького у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку.

По прибуттю вогнеборців на місце встановлено, що займання трапилося в двокімнатній квартирі, розташованої на третьому поверсі.

Під час гасіння пожежі рятувальники за допомогою м`яких нош винесли з квартири чоловіка. Його з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння та термічні опіки обличчя та лівої верхньої кінцівки, шпиталізували до Криворізької міської клінічної лікарні №2.

Причини та обставини займання встановлюються.

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