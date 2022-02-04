У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих під час пожежі в інфекційній лікарні

4 лютого медичні працівники Запорізької обласної інфекційної лікарні зібралися, аби вшанували пам'ять чотирьох загиблих, які померли під час пожежі в реанімаційному відділенні з третього на четверте лютого рік тому.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Лисенко.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Серед загиблих – лікарка-реаніматолог Ольга Гліва. Щоб вшанувати пам'ять про неї, на місці трагедії встановили почесну дошку.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Окрім Олі загинуло ще троє хворих, це дві жінки й один чоловік. Ми також сьогодні вшановуємо їх пам'ять. Вони стали…випадково загинули, як і Оля. Трагедію ніхто ніколи не очікує і коли вона приходить гинуть люди, а ті що залишаються з пам'яттю про цю трагедію на все життя", – каже медична директорка лікарні Ольга Андрієнко.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо

3 лютого о 23.00 на першому поверсі в одній з палат реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталося займання. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, четверо загинули.

За фактом пожежі 4 лютого 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження. 6 січня 2022 року, після завершення слідчих дій та експертиз, обвинувальні акти стосовно колишнього директора лікарні Володимира Шинкаренка та завгоспа Ігоря Носова скерували до суду. Їх, зокрема, звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки. Шинкаренка двічі звільняли з посади, оскільки після першого звільнення він поновився на посаді через суд. Перше судове засідання призначене на 11 лютого 2022 року.

Серед загиблих — 26-річна лікарка-реаніматолог Ольга Гліва загинула в Запоріжжі під час пожежі 3 лютого в обласній інфекційній лікарні. Що стало причиною трагедії у Запорізькій обласній інфекційній лікарні та чи можна було її уникнути, врятувавши життя лікарки, яка з дитинства мріяла рятувати інших, з’ясували журналісти Суспільного у документальному фільмі-розслідуванні "Хвиля".

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