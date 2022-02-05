У столичній п'ятиповерхівці сталася пожежа: загинула людина

Ввечері 4 лютого у Подільському районі Києва сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинула людина та ще одна постраждала.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.
Як зазначається, повідомлення про пожежу на вулиці Електриків 30/5 надійшло до оперативно-координаційного центру столичного ГУ ДСНС України о 22:52. На місці події вогнеборці встановили, що займання сталося у квартирі на першому поверсі житлового будинку. Рятувальники евакуювали вісьмох мешканців із суміжних квартир та із квартир, розташованих на поверхах вище.
"У ході гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, виявили тіло людини. Також постраждав чоловік, якого передали бригаді швидкої допомоги", - поінформували у відомстві.
О 23:30 вогнеборці ліквідували пожежу.
Що відомо
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- 10 грудня у центрі Києва сталася пожежа у складському приміщенні, людей евакуювали.
- Ввечері 4 грудня у Святошинському районі Києва спалахнула пожежа в одній із квартир 16-поверхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали 30 людей.
- 26 грудня у селі Мартусівка на Київщині сталася пожежа на пилорамі, яка перекинулася на поруч розташований склад. Вогонь вдалося загасити лише через шість годин.
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