Поліцейські та рятувальники Івано-Франківщини 10 днів шукають 57-літнього чоловіка, який не повернувся додому. Про це інформує управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.

Житель села Чорні Ослави Делятинської територіальної громади Василь Петрович Ревтюк вийшов з дому 24 січня, куди — невідомо. Його шукали поліцейські Надвірнянщини.

4 лютого до пошуків долучилися п'ять рятувальників і місцеві жителі.

"Небайдужих людей прохання допомогти у пошуках з працівниками поліції. Збір о 10:30 4 лютого біля приміщення сільської ради", — написав у Facebook староста села Чорні Ослави Петро Жолобчук.

Вони обстежили близько 40 га території, прилеглої до села Чорні Ослави. Станом на 15.00 зниклого не виявили та призупинили пошукові роботи за рішенням працівників поліції.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини