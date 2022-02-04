Восьмирічну дівчинку, яка травмувалась під час вибуху газу в Кропивницькому, перевели з дитячої обласної лікарні в опіковий центр обласної лікарні.

Після операції вона перебуває в одній палаті зі старшою сестрою. У цьому ж відділенні лікується працівник підприємства "Кіровоградгаз", який працював у будинку перед вибухом. Його госпіталізували зі струсом мозку та незначними опіками, розповіла Суспільному завідувачка опікового центру обласної лікарні Наталія Корчака. Він з журналістами спілкуватись не хоче.

Загальний стан восьмирічної дівчинки залишається тяжким, але стабільним, сказала Наталія Корчака. "Виконана перша операція. Вона полягала в забранні тканин, які постраждали під час пожежі. Зараз дитина ще сонлива, виходить з наркозу".

Її сестра може ходити по палаті, у найближчі 10 днів більша частина опіків має загоїтись, сказала лікарка.

Що відомо

2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.

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