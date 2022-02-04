Угода про вільну торгівлю з Туреччиною: у чому вигода України

Президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про вільну торгівлю між двома країнами. Раніше цей документ узгодив Кабінет міністрів, а щоб угода набула чинності, її має ратифікувати Верховна рада.
Чи вигідна Україні зона вільної торгівлі з Туреччиною, що отримає Україна в ефірі Українського радіо розповів директор "Центру розвитку ринкової економіки", доктор економічних наук Ігор Гужва.
"Питання про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною з'явилося не вчора. Що цікаво, Україна першою в кінці 1990-х — початку 2000-х років ініціювала цю угоду. Тоді в Україні були достатньо розвинені промисловий, аграрний, виробничий комплекси. Нам тоді було що запропонувати світові, окрема і Туреччині", — нагадав експерт.
Гужва зазначив, що станом на 1991 рік і в Україні, і в Туреччині налічувалося населення по 55 мільйонів осіб: "З того часу Україна точно втратила орієнтовно до 15-ти мільйонів осіб, які перебувають за кордоном. Натомість Туреччина збільшила населення, нині там понад 70 мільйонів людей проживають".
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Україна пропонувала Туреччині, щоб вона відкрила свої ринки для постачання українських товарів. Спочатку відповіді не було, а у 2005-2006 роках було досягнуто політичних домовленостей і було запропоновано певну модель, яка мала охоплювати торгівлю товарами й послугами, вирішувати питання конкуренції.
"Ключовим питанням переговорного процесу було те, нам потрібно було увійти у торговельно-правову площину. Туреччина вже на той час була членом Світової організації торгівлі, мала багато угод про вільну торгівлю з різними країнами, мала вже Митний союз із ЄС. А Україна в цей час була у процесі приєднання до Світової організації торгівлі. Між тим переговори тривали", — зазначив експерт.
Про особливості ринку Туреччини
"Позиція Туреччини для України важлива, бо якщо порівняти умови тарифного захисту України та Туреччини, ми побачимо великий розрив. Якщо в Україні середні ставки мита 5-10-15%, а по деяких позиціях 20%, і лише кілька мають по 50%. А в Туреччини тарифний захист є набагато вищий. Є ставки мита по 50, 100, навіть по 200-225%. Тобто це непорівнянний тарифний захист. Туреччина має близько 20 угод про вільну торгівлю з різними країнами світу. І в рамках усіх цих угод Туреччина зберігає за собою право фактично виключення доступу до свого ринку на перероблювану сільськогосподарську продукцію. Йдеться про готові продукти, такі як кетчуп, майонези, томатна паста", — розповів Гужва.
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Він зазначив, що у Туреччині упродовж останніх 20 років відбулися "економічні дива". "Туреччина значною мірою наростила переробну промисловість. Як це вона робила? Це були іноземні інвестиції. Туреччина у 2012 році виплатила останній кредит МВФ і більше туди не зверталися. Вони використовували прямі іноземні інвестиції і власний політичний ресурс. Вони тепер мають дуже потужну промислову політику і комфортні умови для виробництва".
Хто виграє, а хто програє від угоди
Експерт нагадав, що угода набуває чинності з 2023 року і, на його думку, в України "ще є час на дотації чи пошуку партнерів": "Щодо більшості позицій мито для турецьких товарів скорочуватиметься поступово. Передбачені перехідні періоди для найбільш чутливих товарів. У середньому це 5 років. Це достатньо часу, щоб переорієнтуватися",
"На сьогодні вже є певні розуміння в уряді, як захищати, наприклад, легку промисловість, бо вона найбільш постраждала, оскільки Туреччина має значний потенціал у цій галузі. Україна зараз має думати, які компенсатори треба дати цієї галузі. Ця галузь не єдина. Де в України є потужності, там і в Туреччини є потужності. Це стосується наземного транспорту (тролейбуси, трамваї, автобуси), цементу, побутової техніки. Якщо нічого не робити і кинути бізнес напризволяще, він може втратити будь-які позиції на внутрішньому ринку. Потрібно робити завчасні кроки: давати бізнесу дешеві довгі гроші на модернізацію обладнання та стимулювати попит серед населення", — підсумував Ігор Гужва.
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