"Ні води, ні світла". Який стан бомбосховищ у Костянтинівці

У Костянтинівці створена інвентаризаційна комісія, яка обстежує укриття. Їх у місті два різновиди. Усі 34 захисні споруди типових проєктів покинуті та непридатні для захисту людей. Вони на балансі підприємств-банкрутів. Існують також 66 спрощених укриттів – це підвали багатоповерхівок. Вони можуть прихистити близько тридцяти тисяч людей.

Про це Суспільному повідомив начальник з питань цивільної безпеки та охорони праці Костянтинівської міськради Леонід Єфремов.

В будинку 162, на вулиці Ломоносова, укриття облаштоване у підвалі четвертого під’їзду. Тут люди зберігають власні речі, освітлення немає. Голова ОСББ "Супутник" Сергій Тирченко розповів Суспільному, як у 2014-му мешканці будинку самі навели лад у приміщенні.

"Пару машин сміття вивезли, привезли сюди якісь стільці, столи, щоб тут якось розміститися. Є лавки, є ліжка. Більше нічого немає, вода є централізована", — каже Сергій Тирченко.

Вбиральні, заплановані за проєктом, наразі не працюють. Саме приміщення — близько чотирьохсот квадратних метрів, тут можуть сховатися понад дві сотні людей.

Суспільне Донбас Укриття облаштовані у підвалах будинків Костянтинівки

У сусідньому будинку люди також самостійно обладнали укриття. Провели освітлення, обладнали вбиральню. Тут під час обстрілу можуть укритися близько п'ятдесяти людей. Ключі від укриття, за словами місцевого жителя Віктора, є у кожного жителя під’їзду.

Таких захисних споруд в підвалах багатоповерхівок — 66. Ця цифра ще не остаточна, каже Леонід Єфремов. Зараз у місті працює інвентаризаційна комісія, яка обстежує укриття й визначить, що необхідно для ремонту кожного приміщення.

Суспільне Донбас Укриття у колишньому кінотеатрові

Бункер є й в колишньому кінотеатрі, який не працює понад тридцять років. За словами інженера Об’єднання парків та кінотеатрів Костянтинівської міськради Володимира, укриття кінотеатру теж покинуте.

"Немає нічого: ні води, ні світла, вентиляції теж немає. Воно не пристосоване для перебування тут людей, це просто небезпечно", — наголосив фахівець.

Всі меблі що тут були — розбиті, вбиральні закинуті та не працюють, на підлозі розкидані протигази. Тут могли б укритися близько трьох сотень людей. За словами Леоніда Єфремова, це було укриття для працівників та відвідувачів кінотеатру. Якщо його відремонтують, тоді облаштують й бомбосховище.

Суспільне Донбас Вхід до бомбосховища колишнього металургійного заводу

А от бомбосховище на території колишнього металургійного заводу, каже Леонід Єфремов, частково зруйновано. Двері тут зачинені

"Ця місцевість підтоплюється, воно затоплене, частково там обвалені споруди", — говорить Єфремов.

Таких укриттів в місті — 34, більшість з них знаходяться на територіях заводів та підприємств-банкрутів.

"Вже й господарів не знаходимо, вони без господаря. Ми вже дев'ять таких споруд списали, які вже не придатні до експлуатації й втратили своє призначення", — розповів Єфремов.

За словами Єфремова, комісія обиратиме для відновлення ті укриття які ще можна відремонтувати. Також, каже Єфремов, перевірятимуть й підвали приватних будинків аби розуміти скільки людей зможуть укритися там.

Що відомо

У Костянтинівці проживає 72 тисячі людей.

Читайте також

У Сєвєродонецьку 25 бомбосховищ непридатні для використання

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber