Громадські слухання щодо розширення меж сіл Покровка та Покровське, що розташовані на Кінбурнському півострові, перенесли на невизначений термін. Очаківська міська рада не встигла опрацювати усі зауваження до генерального плану.

Влітку 2021 року Очаківська міська громада представила новий генеральний план розширення своїх меж зі сторони сіл Покровка та Покровське. Тоді жителі сіл та представники Регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса", а також Національного природного парку "Білобережжя Святослава" висловились проти.

До нового генплану мали увійти частина територій Регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса" та Національного природного парку "Білобережжя Святослава". Ці ж самі території є і в проєкті організації парку.

На сесії Очаківської міської ради 10 грудня 2021 року вирішили змінювати генеральний план громади. Анонсовані на четверте лютого 2022 року громадські слухання не відбулись.

"На об’яву про складання звіту поступило 400 зауважень та пропозицій громадськості й проєктна організація не зуміла за короткий час, за місяць, опрацювати усі ці листи. Для того, щоб виключити території національного парку, потрібно переробляти генплан. У зв’язку з цим вирішено перенести консультації з парками по всім пропозиціям і провести нове громадське слухання", — розповіла начальниця відділу містобудування й архітектури Людмила Богун.

За словами Людмили Богун, громадські слухання відбудуться після того, як будуть викладені усі висновки та погодження від Міністерства екології.

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