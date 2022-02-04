У полтавському СІЗО планують відкрити третю платну камеру

На території Полтавської установи виконання покарань № 23 триває ремонт камери з поліпшеними умовами. Її планують відкрити у травні. Про це Суспільному повідомив речник Північно-східного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань Тимур Одерій.

На території Полтавської установи виконання покарань камер з поліпшеними умовами тримання нині дві. Кожна розрахована на дві людини. Третя камера, яку планують відкрити, буде розрахована на одночасне перебування п’яти людей. Її ремонтують за рахунок виручених грошей із оренди інших двох кімнат. Вартість ремонту оголосять після його завершення.

Суспільне Полтава Перша платна камера у Полтавському СІЗО відкрита в 2020 році

Вартість оренди за добу – 600 гривень. На тиждень – 2 100 гривень, а загальна сума за місяць – 3 800 гривень, розповів Тимур Одерій.

Першу платну камеру у Полтаві відкрили 10 червня 2020-го року, а другу через два тижні – 27 червня. Відтоді на оренді камер у Полтавській установі виконання покарань № 23 заробили 274 200 гривень (це дані станом на 31 січня 2022-го року). Ці гроші спрямовують на ремонт безкоштовних камер, повідомив Одерій.

«На даний час камеру у Полтаві заповнені. У них перебуває чотири особи, ще троє охочих очікують завершення ремонту третьої камери. В установі відсутні особи, які оплатили та чекають переведення у вищезазначені камери», – розповів Тимур Одерій.

Аби орендувати таку камеру, затриманий має написати заяву керівництву установи. Також підписати акт про прийняття речей та камери в такому стані, у якому вона є. Далі оплатити оренду і вже після цього переселятися.

Суспільне Полтава Ванна кімната у платній камері в Полтаві

Загалом в Україні нині діє понад 40 платних камер на 100 місць, повідомив Тимур Одерій. За його словами, за увесь час їх оренду сплатили понад вісім мільйонів гривень.