Про те, що до лікарні доставили чотирирічну дитину із наявними тілесними ушкодженнями, до поліції повідомили медики. У поліції розпочали кримінальне провадження, розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Нині дитина перебуває у тяжкому стані у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Полтави. Про це Суспільному повідомив завідувач відділення Дмитро Литовченко. За його словами, хлопчик притомний, оперувати його не потрібно.

"Дитина була доставлена 2 числа (2 лютого – ред.) о 22:35 бригадою екстреної медичної допомоги на приймальне відділення. По тяжкості стану, відразу госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії. З моменту надходження по даний час стан (дитини – ред.) тяжкий залишається", − говорить Дмитро Литовченко.

Про травми дитини завідувач відділення не повідомив через лікарську таємницю.

Попередньо відомо, що хлопчик проживає із матір’ю в одному із сіл Михайлівської громади Полтавського району. Нині триває досудове розслідування, розповів Василь Зуб.

За його словами, кримінальне провадження розпочали за умисне заподіяння тілесних ушкоджень, тобто за статтею 125 Кримінального кодексу України. Частину статті визначать після отримання висновків судово-медичних експертиз.