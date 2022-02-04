Поліцейські Миколаївського районного управління поліції продовжують пошуки безвісти зниклого Данила Середина. Чоловік зник 13 грудня у Миколаєві.

Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За інформацією поліції, чоловік приїхав до Миколаєва автобусом сполученням "Каховка–Київ" та 13 грудня пішов з вокзалу у невідомому напрямку. Станом на 15:00 4 лютого місце його перебування невідоме. На зв'язок чоловік не виходить.

Фото: Суспільне Миколаїв Данило Середин

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне із сивиною, очі сіро-блакитні.

Був одягнений у чорну коротку куртку, темно-синій спортивний костюм, коричневі замшеві кросівки.

Поліцейські звертаються із проханням до людей, які можуть допомогти встановити місцеперебування Данила Середина, повідомити співробітників відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за адресою: Миколаїв, вул. 12-та Поздовжня, 42-А або за телефонами (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102.

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