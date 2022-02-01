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Міська громада на Хмельниччині продовжила дистанційку для школярів
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Міська громада на Хмельниччині продовжила дистанційку для школярів

Владислав Васильчук
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Міська громада на Хмельниччині продовжила дистанційку для школярів Фото: Суспільне Поділля

У Нетішинській міській громаді Хмельницької області продовжили дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Про це йдеться на офіційній сторінці міської ради з посиланням на позачергове засідання Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Дистанційне навчання комісія вирішила продовжити до 7 лютого.

"Проаналізувавши ситуацію із захворюванням на гостру респіраторну хворобу СOVID-19 дорослого та дитячого населення, комісією було прийнято рішення про продовження з 1-го до 7-го лютого навчання учнів 1-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, дитячих мистецьких закладах", - йдеться у повідомлені.

На засіданні також було розглянуто питання про сприяння проведенню імунізації проти поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 5 років 11 місяців 29 днів.

Що відомо

  • У Кам'янець-Подільській, Волочиській та Славутській громадах, через різке зростання захворювання серед школярів і вчителів на COVID-19, у закладах освіти запроваджують дистанційне навчання.
  • З 24 по 31 січня у Нетішинській громаді загальноосвітні заклади освіти, заклади культури та позашкільні заклади освіти працюватимуть дистанційно.
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