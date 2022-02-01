Міська громада на Хмельниччині продовжила дистанційку для школярів

У Нетішинській міській громаді Хмельницької області продовжили дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Про це йдеться на офіційній сторінці міської ради з посиланням на позачергове засідання Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Дистанційне навчання комісія вирішила продовжити до 7 лютого.

"Проаналізувавши ситуацію із захворюванням на гостру респіраторну хворобу СOVID-19 дорослого та дитячого населення, комісією було прийнято рішення про продовження з 1-го до 7-го лютого навчання учнів 1-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, дитячих мистецьких закладах", - йдеться у повідомлені.

На засіданні також було розглянуто питання про сприяння проведенню імунізації проти поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 5 років 11 місяців 29 днів.

Що відомо