Хмельниччина наближається до "червоної" зони - ОДА

Хмельниччина через збільшення кількості хворих на COVID-19 може потрапити у "червону" зону. Наразі в області перевищено 4 із 6 індикативних показників, за якими визначають зону епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної державної адміністрації.

Станом на 31 січня рівень захворюваності складає 1334 випадки на 100 тисяч населення, норма 75; коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 28,6%, при нормі до 20%; рівень госпіталізації 74,2 на 100 тисяч населення, базовий рівень до 60; динаміка росту захворюваності 52,1%, базовий рівень до 50%.

У зв'язку з цим, йдеться у повідомлені, влада області скликала чергове засідання обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

"Через високий рівень захворюваності коронавірусної інфекції COVID-19 ми прийняли рішення звернути увагу керівників підприємств, установ та організацій області на те, щоб вжити заходи для переведення на дистанційну роботу максимальної кількості працівників. Також рекомендовано усім жителям Хмельниччини обмежити спілкування, обов’язково дотримуватись правил епідемічної безпеки, використовувати засоби індивідуального захисту, уникати великих скупчень людей", - йдеться у повідомлені.

Що відомо