Хмельницькі освітні заклади з 31 січня підуть на дистанційне навчання

Сьогодні, 28 січня, на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийняли рішення про переведення з понеділка, 31 січня, учнів 1-11 класів на дистанційне навчання. Про це інформує пресслужба Хмельницької міської ради.
При цьому зазначається, що заклади дошкільної освіти, СЗОШ №№32,33 працюватимуть в очному форматі. Заклади позашкільної освіти теж переходять на дистанційну форму навчання. Допускається очне проведення індивідуальних завдань. Групові - лише в онлайн форматі.
Інклюзивно-ресурсні центри працюватимуть в звичному форматі з дотриманням карантинних вимог, уникаючи масових скупчень.
Попередньо дистанційне навчання триватиме до 4 лютого.
Що відомо
- З 24 по 31 січня у Нетішинській громаді загальноосвітні заклади освіти, заклади культури та позашкільні заклади освіти перейшли на дистанційне навчання.
- У Кам'янець-Подільській, Волочиській та Славутській громадах з 25 січня, через різке зростання захворювання серед школярів і вчителів на COVID-19, у закладах освіти запровадили дистанційне навчання.
- У Старокостянтинівській громаді з 27 січня організували в закладах загальної середньої, позашкільної освіти навчання у дистанційному форматі та призупинили роботу дошкільних навчальних закладів в сільських населених пунктах Старокостянтинівської міської територіальної громади.