Хмельницькі освітні заклади з 31 січня підуть на дистанційне навчання

Сьогодні, 28 січня, на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийняли рішення про переведення з понеділка, 31 січня, учнів 1-11 класів на дистанційне навчання. Про це інформує пресслужба Хмельницької міської ради.

При цьому зазначається, що заклади дошкільної освіти, СЗОШ №№32,33 працюватимуть в очному форматі. Заклади позашкільної освіти теж переходять на дистанційну форму навчання. Допускається очне проведення індивідуальних завдань. Групові - лише в онлайн форматі.

Інклюзивно-ресурсні центри працюватимуть в звичному форматі з дотриманням карантинних вимог, уникаючи масових скупчень.

Попередньо дистанційне навчання триватиме до 4 лютого.

Що відомо