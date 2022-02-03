На території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що дислокується у Миколаєві, знайшли тіло повішеного військовослужбовця. Тіло чоловіка виявили у середу, 2 лютого.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Марина Калина.

За інформацією поліції, чоловік родом з Черкаської області, служив у бригаді на контрактній основі. Причини смерті невідомі, про наявність записки біля тіла чоловіка у поліції інформація відсутня.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура.

Станом на 13:30 кореспонденти Суспільного очікують на коментар від представника пресслужби морської піхоти.

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