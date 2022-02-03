У селі Старий Косів на Івано-Франківщині увечері 2 лютого чоловік з ножем накинувся на своїх батьків та підпалив їхній будинок, інформують на Facebook-сторінці Нацполіції в області.

Повідомлення про пожежу будинку на лінію "102" надійшло о 23:30. На місце події виїхали патрульні, поліцейські, слідчі, рятувальники та експерти-криміналісти. До гасіння долучилися й односельці.

Поліцейські з’ясували, що 25-річний син господарів, який мешкав з ними, порозкидав у кімнатах пляшки із легкозаймистою речовиною й підпалив.

"Напередодні між підозрюваним і його батьками виник конфлікт, під час якого син схопив ніж і наніс колото-різані рани матері, а після цього вирішив спалити житло разом з батьками. Сусіди викликали поліцію та допомогли батькам вибратися з охопленого вогнем будинку, а до приїзду правоохоронців втихомирювали зловмисника", — йдеться у дописі.

Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

Вогонь повністю знищив помешкання. Батьків госпіталізували в лікарню. У матері — травми від ножових поранень, у батька – опіки тіла.

"Слідчі затримали нетверезого підозрюваного (0,74 проміле) за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили речові докази й скерували на експертизу", — повідомляють поліцейські.

Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

В управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Суспільному повідомили, що площа пожежі склала 80 м². Господар будинку, який отримав опіки, — 1975 року народження. Його госпіталізували в Косівську центральну районну лікарню.

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