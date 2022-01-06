На Івано-Франківщині у селі Старі Богородчани жінка під час застілля смертельно поранила свого співмешканця. Жінку затримали. Якщо провину доведуть, їй загрожує 15 років позбавлення волі. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції в області.
5 січня до поліцейських звернувся житель села Старі Богородчани. Чоловік повідомив, що його сусідка ножем поранила свого співмешканця.
Поліцейські з'ясували, що між 43-річною жінкою та її 33-річним другом під час застілля виникла сварка. Вона взяла ніж та вдарила його в груди.
Увечері 5 січня від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Поліцейські затримали жінку та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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