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На Франківщині жінка під час застілля смертельно поранила свого співмешканця — поліція
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На Франківщині жінка під час застілля смертельно поранила свого співмешканця — поліція

Маріaна Басалига
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На Франківщині жінка під час застілля смертельно поранила свого співмешканця — поліція Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині у селі Старі Богородчани жінка під час застілля смертельно поранила свого співмешканця. Жінку затримали. Якщо провину доведуть, їй загрожує 15 років позбавлення волі. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції в області.

5 січня до поліцейських звернувся житель села Старі Богородчани. Чоловік повідомив, що його сусідка ножем поранила свого співмешканця.

Поліцейські з'ясували, що між 43-річною жінкою та її 33-річним другом під час застілля виникла сварка. Вона взяла ніж та вдарила його в груди.

Увечері 5 січня від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Поліцейські затримали жінку та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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