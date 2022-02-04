Минулої доби у Кіровоградській області виявили 331 випадок коронавірусу, 21 з яких – у дітей. Це найбільша добова кількість випадків з початку епідемії, попередній рекорд – 241 випадок – датований 19 листопада 2021 року. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.Одужали 106 людей, від ускладнень захворювання померли троє. Це дані на 10:00 4 лютого.

За добу провели 1547 ПЛР-тестувань. В лікарнях області зробили 151 ІФА-дослідження та 538 досліджень на антиген.

Найбільше випадків захворювання – 133 і 111 – виявили у жителів регіону віком 30-49 та 50-65 років, відповідно. По 33 випадки –у людей, яким більше 65 років, та віком 18-29 років.

Захворювання виявили у 220 жінок та 111 чоловіків. А саме:

у 136 жителів Кропивницького району: 86 – з Кропивницької громади, 20 дорослих та 13-річної дитини – з Компаніївської, 11 людей – з Новгородківської, п’ятьох – з Долинської, трьох – із Соколівської, двох дорослих, чотири- та десятирічної дитини – з Кетрисанівської, двох дорослих та 14-річної дитини – з Бобринецької, по одній людині зі Знам’янської, Катеринівської та Суботцівської громад;

у 129 жителів Олександрійського району: 85 дорослих, 14-, 13- та двох п’ятирічних дітей – з Олександрійської громади, 14 людей – з Петрівської, сімох дорослих та п’ятимісячної дитини – з Новопразької, по сім людей – з Онуфріївської та Приютівської, 14- та 15-річної дитини – з Пантаївської, по одній людині з Попельнастівської та Світловодської громад;

у 56 жителів Новоукраїнського району: 22 дорослих, семи-, дев’яти-, 12 та 13-річної дитини – з Новомиргородської громади, десятьох дорослих, десяти-, 11- та 17-річної дитини – з Новоукраїнської, п’ятьох дорослих та 13-річної дитини – з Піщанобрідської, двох дорослих та двомісячної дитини – з Глодоської, по двоє людей – з Добровеличківської та Рівнянської, по одній – з Ганнівської, Злинської, Мар’янівської та Смолінської громад;

у десяти жителів Голованівського району: шістьох дорослих та 16-річної дитини – з Новоархангельської громади, двох людей – з Благовіщенської, однієї – з Надлацької громади.

Хто одужав:

65 жителів Кропивницького району: 45 –з Кропивницької, 13 – з Компаніївської, семеро – з Новгородківської громади;

23 жителів Олександрійського району: 21 – зі Світловодської та по одній людині з Олександрійської та Новопразької громад;

десятеро жителів Новоукраїнського району: шестеро – з Новомиргородської, троє – з Піщанобрідської, одна людина зі Смолінської громади;

восьмеро жителів Вільшанської громади Голованівського району.

Хто помер:

83-річний чоловік з Гайворонської громади Голованівського району;

80-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району;

70-річна жінка з Благовіщенської громади Голованівського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 37141 жителя Кіровоградської області, серед яких 1742 дитини та 1980 медичних працівників. 32006 людей в регіоні одужали, серед них 1380 дітей та 1749 медпрацівників. 1658 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 3 лютого на коронавірус хворіють 3477 жителів регіону.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 43778 випадків захворювання на коронавірус, 9497 людей одужали, 174 – померли від ускладнень захворювання.

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