На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 882 людей

На Закарпатті за добу 3 лютого COVID-19 виявили у 882 людей. Про це повідомляють на сайті МОЗ України. Від хвороби померли 5 людей. Одужали 83 пацієнтів.

Загалом з початку пандемії в області захворіли 101 834 людей, померли від хвороби 2585, одужали — 86 865.

Що відомо:

Рекорд оновлено. За добу в Україні понад 43 тисячі нових випадків COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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