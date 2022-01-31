У лікарнях Львова розгорнули додаткові ліжка для дітей, хворих на COVID-19

У львівському "Охматдиті" розгорнули 50 додаткових місць для дітей, хворих на коронавірус. Також кількість ліжкомісць збільшили у дитячій лікарні, що на Орлика. Відтак у лікарнях міста зможуть прийняти до 300 дітей. Про стан пацієнтів розповіла керівниця Центру педіатрії Львівської дитячої лікарні Ірина Бережна.

Минулого тижня у 3-місячних Марка та Артема піднялась температура. За словами мами Роксолани, спочатку їх лікували вдома, консультувались з сімейним лікарем. Проте, коли температуру вже не могли збити, викликали швидку.

"Ми викликали швидку. Нас оглянули і забрали сюди, тут зробили тести і вони виявились позитивними", — каже мама пацієнтів.

Загалом у дитячій лікарні на Орлика зараз 92 дитини, з них 87 з підтвердженим діагнозом – коронавірус. Найменшому пацієнту – два місяці. Одна дитина перебуває в реанімації. Стан усіх пацієнтів – стабільний, каже керівниця Центру педіатрії дитячої лікарні Ірина Бережна:

"Вірус вражає дітей від 0, тобто вікових обмежень абсолютно немає. Основний симптом – це висока температура. Батьки собі не можуть дати ради, не можуть збити. Причиною такої кількості хворих є надзвичайно висока заразність вірусу, воно мені нагадує вірус кору. Також дуже скорочений інкубаційний період. Відрізнити звичайну вірусну інфекцію від ковіду на перший погляд є неможливо".

Загалом дитяча лікарня розрахована на 150 пацієнтів, хворих на СOVID-19. Заповненість відділення становить 61,3%.

У львівському "Охматдиті" наразі перебуває 123 дитини, які мають позивні результати ПЛР-тестів. Відтак, у лікарні розширили COVID-зону до 150 ліжок. Як повідомили у лікарні, усі діти — середнього стану важкості. Ніхто з них не потребує інтенсивної терапії. Найменшому пацієнту — лише 9 днів.

Що відомо

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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