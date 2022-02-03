На Львівщині бустерною дозою вакцинувалися понад 18 тисяч людей

У Львівській області третьою бустерною дозою вакцинувалися понад 18 тисяч людей. Загалом на Львівщині провели понад 2 мільйони щеплень. Наразі вакцини в області є достатньо. Про те, коли потрібно вакцинуватися бустерною дозою, Суспільному розповів координатор із вакцинації на Львівщині Олег Когут.

Зранку Богдану Гловяку вкололи бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Минулого року чоловік щепився вакциною "AstraZeneca", цього разу вакцинувався препаратом "Pfizer". Чоловік розповідає, що вакцинувався вперше після того, як перехворів на коронавірус.

"Після перших двох щеплень лишився живий, значить треба третьою колотися, щоб живим залишитися, щоб не хворіти. Я вважаю, що вакцинація дає профілактичний ефект, тому я вакцинуюся", — каже чоловік.

У січні перше щеплення від коронавірусу зробила 77-річна Анастасія Заєць.

"Я перенесла коронавірус і тоді пішла вакцинуватися. А так була здорова. Моментом навіть не знаю, десь я підхопила чи що. Поняття не маю. Бо так здорова була", — каже Анастасія Заєць.

Вакцинують мешканців Мурованого в місцевій амбулаторії. Зараз там на вибір є три вакцини — "Pfizer", "CoronaVac" та "Moderna".

"Найбільше зараз молодь і старші хочуть – "Pfizer". Маломобільних ми вакцинуємо "CoronaVac" – тих, що їздимо по домах. Листопад-жовтень було по 60-90 людей, а зараз менше – 12-15. У суботу трохи більше", — каже сімейна лікарка Мурованської амбулаторії Галина Проців.

Суспільне Львів Вакцинація у Мурованому

Кількість людей, які вакцинуються, зменшилася через те, що побільшало хворих на коронавірус, пояснює головна лікарка Мурованської амбулаторії. Загалом в Мурованській громаді живе приблизно 9 тисяч людей. Вакциновані – майже 5 з половиною тисяч. Бустерною дозою – 15 людей.

"В нас багато щеплень відбувається. Багато людей працює на залізниці, багато людей працює "Львівхолод", на підприємствах, де проходили щеплення. І там дуже багато щеплюється. Молоді люди вони мобільні – "Форум", арена Львів – на початках вони туди бігли, а зараз ідуть сюди, бо тут менше людей і безпечніше", — каже головна лікарка Мурованської амбулаторії Галина Парадівська.

Вакцину зберігають на складі в Брюховичах. Він один на Львівщині.

"В нас вакцина "Moderna" в кількості 4 000 доз. Вакцина "CoronaVac" приїхала вчора, 2 лютого, кількість 80 000 доз – це достатньо і вакцина – "Pfizer" — 40 000 доз. Вакцина зберігається при температурі від + 2 до + 8. Вакцина "Pfizer" зберігалась в нас при температурі в – 82 в замороженому вигляд, тому що так вона довше зберігається і в розмороженому вигляді вакцина "Pfizer" може зберігатися 31 день. Вакцина "CoronaVac" може зберігатись до вересня 2023 року. Відповідно вона має досить тривалий термін зберігання. "Moderna", як і "Pfizer", до місяця часу", — каже завідувачка складу Лариса Камінська.

Суспільне Львів Вакцина "Pfizer"

Загалом на Львівщині вакцинована половина дорослого населення. Бустерну дозу вакцини отримали більше ніж 18 з половиною тисяч людей. Додатковою дозою щепили 137 людей.

"Специфіка додаткової — вона вводиться через 28 днів після вакцинації першими дозами, але для людей, які мають знижений імунітет. Щодо бустерної дози – вона вводиться через 6 місяців після отримання 2 дози. І багато безумовно є людей, які отримали другу дозу в середині літа і я б просив, щоб вони провакцинувалися, тому що безумовно за цих пів року імунітет знизився. Загалом обсяги вакцинації у нас дещо знизилися, якщо ми робили ще місяць тому від 15 000 до 18 000 щеплень, то тепер вакцинація знизилася до 5000 щоденно", — каже координатор із вакцинації на Львівщині Олег Когут.

Що відомо

На ранок четверга, 3 лютого, на Львівщині коронавірус діагностували ще у 2369 мешканців. За минулу добу одужали 495 людей, ще 13 — померли.

Станом на 31 січня у львівському "Охматдиті" розгорнули 50 додаткових місць для дітей, хворих на коронавірус. Також кількість ліжкомісць збільшили у дитячій лікарні, що на Орлика. Відтак у лікарнях міста зможуть прийняти до 300 дітей.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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