Декомунізація у Миколаєві: барельєф Леніна демонтують з пам'ятника

Четвертого лютого в Інгульському районі Миколаєва розпочали демонтаж барельєфа Леніна з пам'ятника "Юність", що поблизу однойменного парку.

Про це кореспондентам Суспільного розповів перший заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва.

Зі слів Антона Ужви, демонтаж барельєфа виконують відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради №1285 від 8 грудня 2021 року та рішенням міського голови.

"Роботи виконують підприємці, до яких ми звернулися по допомогу. Вони демонтують барельєф за власні гроші. З бюджету міста гроші на демонтаж не виділяли", — сказав Антон Ужва.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Демонтаж барельєфа Леніна

За словами посадовця, виконати роботи раніше заважили погодні умови.

"Сьогодні (четвертого лютого — ред.) погодні умови дозволяють проводити демонтаж. Є закон про декомунізацію, є рішення суду, тому важливо це зробити", — розповів Антон Ужва.

Що відомо

Відкриття пам’ятного знаку "Ленінському комсомолу" відбулось 29 жовтня 1978 року на розі проспекту Богоявленського та вулиці Театральної. Станом на лютий 2022 року знак має назву "Юність".

8 грудня 2021 року члени виконкому Миколаївської міськради прийняли рішення про демонтаж барельєфа Володимира Леніна, дошки з написом "Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ (всесоюзний ленінський комуністичний союз молоді) в октябре 1978 года", а також дошки зі словами поета Володимира Маяковського "Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол".

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