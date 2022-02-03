Професор Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Мойсієнко презентував нові факсимільні видання пам'яток 11–14 століть. Через різні обставини ці рукописні книги зберігаються в архівах та бібліотеках різних країн світу. Віктор Мойсієнко каже, що твори, які він дослідив, мають українську редакцію.

Віктор Мойсієнко разом із колегами працював у зарубіжних та вітчизняних архівах та бібліотеках, аби довести українське редагування цих церковнослов'янських книг. Вчений розповів, що сьогодні важко встановити, як твори потрапили до тієї чи іншої країни, але те, що вони написані в Україні, у нього сумніву не викликає.

"Нині ще не припинена і є відкритою дискусія щодо "Реймського Євангелія", – каже Віктор Мойсієнко. – Це Євангеліє, яке привезла Анна Ярославівна до Франції, або це Євангеліє, яке написали серби чи чехи в 11, 12, 14 столітті. Ми працювали в бібліотеці імені Карнегі з орігіналом цієї пам'ятки. Я переконаний у тому, що це Євангеліє писали у Києві".

Фото: Суспільне Житомир Віктор Мойсієнко

Фото: Суспільне Житомир

За словами Віктора Мойсієнка, українські майстри брали участь і у написанні "Молитовника Гертруди".

"Польська княжна, яка вийшла заміж за сина Ярослава Мудрого, була власницею унікального дивовижного молитовника, що записаний латинською мовою, – каже Віктор Мойсієнко. – Ви скажете: чого ви тут його показуєте? – Бо тут київські майстри зробили п'ять мініатюр. Одна з них – це Гертруда, Ярополк зі своєю дружиною Іриною, Гертруда цілує ногу апостола Петра".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Олександр і Анна Грищенки працюють вчителями. Кажуть, що прийшли на презентацію, аби глибше вивчити історію України 11–14 століть.

"Ця тема, яка зараз представляється, є основою, – каже Олександр Грищенко. – Я бачу тут є і Євангеліє, і Молитовник, бо християнство було основою цивілізації Європи, Київської Русі, Русі-України, сучасної України. Потрібно повертатися до цих основ, до фундаменту. Ні в якому разі це не потрібно забувати, не потрібно руйнувати".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Грищенко

"Коли ти в це занурюєшся, більше захоплюєшся цим, то розумієш, що душа народу в цьому і є, – каже Анна Грищенко. – Якщо ми хочемо знати, хто ми українці є, то ми повинні досліджувати своє коріння".

Фото: Суспільне Житомир Анна Грщенко

Фото: Суспільне Житомир

Віктор Мойсієнко каже, що разом із колегами планує дослідити й інші видання церковнослов'янських книг тієї епохи, написаних в Україні.

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