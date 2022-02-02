Після того, як житомирські учні з 31 січня перейшли на дистанційне навчання, у міській дитячо-юнацькій спортивній школі Житомира почали проводити спортивні заняття в режимі онлайн. Про це Суспільному розповіла тренерка з веслування на човнах "Дракон" Марина Гресь.

Онлайн-заняття Марина проводить щодня, тренуючи упродовж години понад 40 вихованців. За її словами, веслування на драгонботах – це командний вид спорту, який вимагає інтенсивних тренувань, тому дистанційна підготовка до змагань потребує певних навичок. Перейшовши в режим занять онлайн, спортсмени зможуть підтримати фізичну форму та зберегти командний дух.

Марина Гресь тренує дітей від 10 років – не всі вони, каже, легко сприймають онлайн-навчання.

"Комусь потрібно техніку поправити, когось, можливо, психологічно підтримати, бо можуть зациклюватися, тож, треба з ними спілкуватися", – говорить тренерка.

Фото: Суспільне Житомир Марина Гресь каже, що не всі юні спортсмени легко сприймають онлайн навчання

Вдома у вільний час діти віджимаються, качають прес, виконують стрибки та підтягуються на турніках.

"Ці завдання допомагають мені підтримувати добру фізичну форму, – каже один з веслувальників Юрій. – Потім ми з командою зустрінемося і будемо надолужувати".

Фото: Суспільне Житомир Юрій каже, що онлайн-заняття допомагають йому підтримувати форму

Коли діти здорові, їх збирають невеликими групами у спортивній залі чи на свіжому повітрі та проводять різні види тренувань.

"Взимку в даний період ми займаємося кросфітом, фітнесом, за можливості водимо дітей у басейн, граємо у баскетбол, на вихідних часто граємо з ними в хокей, – розповідає Марина Гресь. – Часто тренування проходять на свіжому повітрі – влітку ми взагалі постійно тренуємося на воді з дотриманням дистанції".

Аби зацікавити та мотивувати дітей, щодня доводиться вигадувати нові вправи та розваги.

"Робимо різні вправи. У когось брат чи сестра підключаються або батьки. Діти зацікавлюються таким чином, адже через дистанційне навчання вони постійно сидять у своїх телефонах та ноутбуках", – каже Марина.

Фото: Суспільне Житомир

Попри це, тренерка говорить, що сподівається на якнайшвидше покращення епідеміологічної ситуації, аби дітей знову можна було тренувати у звичайному режимі. З її слів, відсутність офлайн-занять та командних тренувань не дозволяє спортсменам показати належні результати.

"Через дистанційне навчання результати знижуються, адже ми не можемо займатися в залі так, як нам треба. Будемо все починати спочатку. Якщо вийдемо з карантину, то у березні в нас здача нормативів", – розповіла Марина Гресь.

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