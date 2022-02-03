Третього лютого у Житомирі викладач Художньої школи імені Віктора Шкуринського Сергій Носок провів онлайн-урок для учнів художніх і загальноосвітніх закладів з написання шрифтів. Заняття записали на відео та за два дні викладуть у загальний доступ в мережу Інтернет, де його зможуть побачити всі охочі, аби скористатися порадами художника. Про це розповіла директорка закладу Олена Дубініна.

За її словами, викладачі школи почали записувати відеоуроки, щоб їх могли побачити і ті діти, які не відвідують мистецький навчальний заклад.

"Діти зможуть будь-коли включити відео і подивитися, – каже Олена Дубініна. – Вони можуть поставити на павзу і повторити за вчителем, як він це робить, як руку веде, як тримає пензель".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олена Дубініна

Викладач художньої школи Сергій Носок каже, що всі сучасні шрифти розроблені на основі рукописних.

"Досконало писати, як наші предки, не вийде, але цей принцип потрібно розуміти, – каже Сергій Носок. – Для навчання підходить козацький скоропис, який є найпростішим українським шрифтом. Якщо цікаво – подивіться, як написана Конституція Пилипа Орлика. Ще дуже цікавий почерк був у Григорія Сковороди, Івана Огієнка, який цей шрифт досліджував і популяризував".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Сергій Носок

За допомогою козацького скоропису можна швидко оформити афішу чи листівку, тому його й називають – скоропис. Писати літери, каже Сергій Носок, краще подвоєним, сталевим, гострим пером.

Фото: Суспільне Житомир

За словами художника Сергія Носка, створення рукописів сприятливо впливає на нервову систему учнів і дає можливість точніше формулювати власну думку, освоїти володіння цим інструментом. Пером також можна малювати і виходить дуже гарно. Багато хто це робить".

Фото: Суспільне Житомир

За словами художника Сергія Носка, створення рукописів позитивно впливає на нервову систему учнів і дає можливість точніше формулювати власну думку.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Щоб показати, як виглядають рукописні стародавні літери, взяли папір минулого століття.

"Ми віднайшли у художній школі цей свиток ватману і принесли, – каже Олена Дубініна. – Це справжній ватман, який лише пожовк від часу. Чим більше діти будуть намагатися гарно писати, тим кращим буде почерк. Раніше були спеціальні завдання, щоб виводити літери. Це робили для того, щоб діти навчилися зосереджуватися, були посидючими і намагалися писати гарно".

Фото: Суспільне Житомир

Сергій Носок каже, що рукописні шрифти актуальні і нині. Їх використовують для оформлення обкладинок книг, афіш, листівок, запрошень чи автографів.

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