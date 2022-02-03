До 11 лютого у житомирській громаді продовжили дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Відповідне рішення прийняли третього лютого на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Житомирська міська рада на своєму сайті.

"Упродовж першого тижня лютого реєструється збільшення кількості нових випадків коронавірусної хвороби. Також у порівнянні з минулим тижнем майже вдвічі збільшилася кількість госпіталізацій. Завантаженість міських лікарень нині становить 52,5% (284 хворих на 540 ліжок). Кількість ліжок збільшено: лікарня №1 – 220, лікарня №2 – 240, дитяча лікарня – 80", – повідомляє заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.

Марія Місюрова наголосила, що захворюваність на коронавірусну інфекцію не знижується, до того ж збільшується кількість хворих на ГРВІ та пневмонію серед дітей.

Відтак у закладах загальної середньої та позашкільної освіти вирішили продовжити дистанційну форму навчання до 11 лютого. Дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі.

"Кожен день у нас госпіталізується від 19 до 25 дітей – мається на увазі за добу, – каже Марія Місюрова. – Нині 58 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні у дитячій лікарні імені В.Й. Башека – це багато. Якщо порівнювати, то минулого року це було 5–6 дітей. Збільшилася кількість відвідувань і наших педіатрів, сімейних лікарів. Зараз цей показник може досягати 50–60 пацієнтів за одну зміну лікаря".

У разі зміни показників захворюваності на коронавірусну інфекцію питання щодо відновлення очного навчання чи продовження дистанційного буде переглянуте в терміновому порядку на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Що відомо

У Житомирській громаді з 31 січня учні йдуть на дистанційне навчання.

Школи Житомира переходять на дистанційне навчання на тиждень.

У Житомирі два університети переходять на дистанційне навчання.

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