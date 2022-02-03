СБУ блокувала корупційну схему з фіктивного "реекспорту" автомобілів швидкої допомоги, в якій були задіяні працівники одного з митних постів Житомирщини. У результаті цієї схеми держбюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

З її слів, восени 2020 року київська комерційна компанія ввезла до України 26 спецавтівок із медичним обладнанням. Нерозмитнені "швидкі" відправили на зберігання у режимі "митний склад".

"У цьому режимі за ввезений товар не платяться податки та збори. Діє такий режим упродовж одного року. Після цього товар треба розмитнити і сплатити всі податки або ж повернути в країну, звідки його привезли. Але восени 2021 року, коли прийшов час платити, компанія домовилася із посадовцями одного з постів Житомирської митниці і зробила фіктивний "реекспорт" – нерозмитнені швидкі просто заїхали до буферної зони одного з міжнародних автомобільних пунктів пропуску на території Житомирщини та повернулися на той же митний склад. При цьому митники оформили це так, ніби на склад заїхала нова партія швидких", – говорить Ірина Мартинюк.

Фото: Facebook СБУ в Житомирській області Нерозмитнені "швидкі" відправили на зберігання у режимі "митний склад"

Фото: Facebook СБУ в Житомирській області До корупційної схеми були причетні житомирські митники

Також оперативники з'ясували, що махінації були і в документах на швидкі – компанія вказала вартість однієї автівки від двох з половиною до п’яти тисяч євро, у той час, коли в Європейському Союзі їх ціна сягає 15 тисяч євро за автівку.

Фото: Facebook СБУ в Житомирській області У документах компанія у кілька разів занизила вартість швидких

За словами Ірини Мартинюк, під час восьми обшуків в компанії, на митному посту та вдома в учасників схеми працівники СБУ знайшли документи та інші докази, котрі підтверджують існування цієї схеми

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 364 "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють особи усіх причетних до цієї справи. Також вирішують питання щодо накладення арешту на нерозмитнені швидкі.

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