Протягом місяця у Житомирі муніципальна інспекція склала два адмінпротоколи за неякісне прибирання тротуарів від ожеледиці. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника муніципальної інспекції Житомира Тетяна Подорожня.

За її словами, двори та прибудинкові території закріплені за ОСББ та управляючими компаніями, які зобов'язані посипати тротуари. За їх роботою слідкують фахівці міської муніципальної інспекції. За місяць в місті склали два адміністративних протоколи за неякісне утримання тротуарів.

"Що стосується роботи нашої інспекції, то, на жаль, кількість спеціалістів обмежена, – каже Тетяна Подорожня. – Сьогодні у нас працює всього шість спеціалістів на все місто. Окрім вжиття протиожеледних заходів, є ще дуже багато інших напрямків нашої роботи, тому одночасно охопити всю територію міста дуже важко, але ми працюємо".

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Подорожня

Фото: Суспільне Житомир

Тротуари, які проходять вздовж проїжджих частин, обслуговує КП "Управління автомобільних шляхів". Виконроб Денис Макарчук каже, що над цим працюють спеціалісти самого підприємства, а також п'ять підрядних організацій.

З початку року підприємство висунуло шість актів-претензій підрядникам, які не виконували свою роботу або ж робили її неякісно.

"У першу чергу посипаються тротуари першої та другої категорій, потім вже переходимо на третю-четверту категорії. Перша та друга категорії – це центральні вулиці, такі як Бердичівська, Київська, Чуднівська, Перемоги. Вже потім йде переміщення людей та техніки на другорядні вулиці", – сказав Денис Макарчук.

Фото: Суспільне Житомир Денис Макарчук

"Тут все залежить від вестибулярного апарату, якщо вмієш швиденько згрупуватися, то можна ходити, це навпаки тренує м’язи. А якщо здоров’я слабке, то краще взагалі не виходити, а сидіти вдома. А що ж? Ми створені, аби переборювати всі труднощі", – сказала житомирянка Людмила.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber