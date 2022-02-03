Третього лютого у Бердичеві близько 30 двірників бердичівського ВЖРЕП №7 вийшли на акцію протесту під міську раду. Люди вимагають виплатити їм заборгованість із заробітньої плати. Нині працівники отримали частину зарплати за червень, яку виплачують по одній-дві тисячі гривень. Про це Суспільному розповіла працівниця бердичівського ВЖРЕП №7 Марія Велівовська.

За її словами, працівники підприємства вимагали ліквідувати заборгованість, а також прояснити ситуацію з подальшою долею ВЖРЕПу, чи продовжить він свою роботу чи буде ліквідований. Марія Велівовська працює двірником, аби мати додаткові кошти до своєї пенсії. Жінка каже, що нині підприємство боргує їм зарплату за півроку.

"Ми – пенсіонери, подивіться на нас, який ми вигляд маємо, а вони над нами просто знущаються, – каже Марія Велівовська. – Це ж просто немає слів. У мене 20 під'їздів і два двори – це все треба прибрати ж. Кожна людина говорить, що за квартиру платить, то де ці гроші? Кинули нам тисячу гривень, кинули 500 гривень. Нам ось тільки за червень дали 2000 гривень".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Попри заборгованість, двірники продовжують виходити на роботу та виконувати свої обов'язки. Ольга Кустовська прийшла у ВЖРЕП, аби допрацювати два роки до пенсії. Жінка боїться, що за цей час підприємство не платило єдиний соціальний внесок за неї, отож стаж за півроку їй не зарахують.

"Нам постійно кажуть: "почекайте-почекайте", але куди вже чекати далі? – каже Ольга Кустовська. – Зараз ВЖРЕП закриється, наші гроші накриються і за що ми тоді працювали тут? Зараз я взагалі не знаю, що робити. Нам сказали, що навіть податки підприємство не платило".

Фото: Суспільне Житомир Ольга Кустовська

Заборгованість із сплати податків підприємства складає майже три мільйони гривень – такі результати засвідчила перевірка установи податковою службою. Окрім того, підприємство має борги перед низкою підприємств.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Міський голова Бердичева Сергій Орлюк каже, що нині завершується перевірка підприємства контрольно-аналітичним відділом міської ради. Борги з зарплати перед працівниками обіцяють ліквідувати.

"Зараз завершується наша перевірка, у нас вже є результати перевірки податкової і про те, як вирішити і завершити цю ситуацію, – каже Сергій Орлюк. – Я проведу офіційну пресконференцію. Попередньо, за той період, що я перебуваю на посаді, ми людям гроші віддамо. Борг підприємства складає понад чотири мільйони 200 тисяч гривень".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Орлюк

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