У Житомирі судитимуть колишнього банкіра, якого обвинувачують у тому, що в 2014 році він вкрав із банківського сховища золоті злитки і гроші на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень та втік у Російську Федерацію. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з центральних банківських відділень.

За версією слідства, в обвинувачуваного в 2014 році через службову недбалість опинилися в руках ключі від касового примщення та банківського сховища. Скориставшись ключами, він відчинив приміщення і сховище та вкрав гроші – гривні, долари, євро, а також золоті злитки на загальну суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Із вкраденими грошима та золотом він утік в Росію. З 2018 року фігурант справи перебуває у міжнародному розшуку. З огляду на ці обставини, стосовно особи проводилося спеціальне досудове розслідування.

Справу розглядатиме Корольовський районний суд міста Житомира. Обвинувачуваного судитимуть за його відсутності.

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