У Луганській області затримали колишнього бойовика, який обстрілював українських військових з автоматичного гранатомета АГС-17. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.
"У січні 2015 року чоловік добровільно приєднався до бойовиків. Він отримав зброю та військову форму російського зразка. Чоловік проходив бойову підготовку під керівництвом інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного міста Лутугине", — повідомила речниця.
Як розповіла Єременко, жителя Лисичанська після курсу вогневої підготовки призначили гранатометником. Його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.
Речниця додала, що чоловік втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались з своїх підлеглими та "вибивали" з них гроші.
Що відомо
- Чоловіка раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.
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