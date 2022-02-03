У Луганській області затримали колишнього бойовика, який обстрілював українських військових з автоматичного гранатомета АГС-17. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.

"У січні 2015 року чоловік добровільно приєднався до бойовиків. Він отримав зброю та військову форму російського зразка. Чоловік проходив бойову підготовку під керівництвом інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного міста Лутугине", — повідомила речниця.

Як розповіла Єременко, жителя Лисичанська після курсу вогневої підготовки призначили гранатометником. Його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.

Речниця додала, що чоловік втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались з своїх підлеглими та "вибивали" з них гроші.

Що відомо

Чоловіка раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.

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