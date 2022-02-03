У Миколаєві налічується 222 бомбосховища, з них станом на 3 лютого перевірені 179. За результатами перевірки, готові до використання за призначенням 70. У решти відсутнє або зламане фільтро-вентиляційне обладнання.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Олександр Герасіменя.

За словами Олександра Герасімені, захисні споруди повинні мати запасний вихід та лаз, бути обладнаними вказівниками та герметичними дверима, всередині мають бути санвода, санвузли, інструменти, засоби хімічного захисту, а також обладнання для фільтрації повітря від хімічних речовин та радіоактивного пилу.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Бомбосховище за адресою проспект Центральний, 24-Б

"Двигун, який має бути в захисній споруді, працює в подвійному режимі: ручному та електричному. Тобто при відключенні світла є можливість продовжувати фільтрувати повітря за допомогою ручки, встановленої на двигуні", — розповів Олександр Герасіменя.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Запас води в бомбосховищі

Підвал п’ятиповерхівки, що розташована за адресою вулиця Біла, 59, може слугувати тимчасовим укриттям в разі небезпеки. Мешканці будинку про це знають.

"Ну, так, наш підвал хай би й "на трієчку" слабеньку, але піде", — сказала мешканка будинку Галина Кузьміна.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Підвал у п'ятиповерхівці за адресою вулиця Біла, 59

Перебувати в тимчасовому укритті люди зможуть до шести годин — у тимчасових укриттях відсутня вода, харчові запаси та засоби захисту. За словами Олександра Герасімені, міське управління з питань надзвичайних ситуацій централізовано збирало інформацію щодо підвальних приміщень у житлових будинках.

"Було таке завдання від керівництва міста, ми ходили описували всі підвали. Замірювали їх, дивилися, якої вони квадратури та розраховували, скільки людей там може укритися. І на підвалах ми писали, що мешканці такого будинку можуть укритися в такому підвалі", — розповіла заступниця директора управляючої компанії "Ліски-М" Ганна Гоголіцина.

За словами Олександра Герасімені, фільтро-вентиляційне обладнання в спеціалізованих укриттях не оновлювалось понад 50 років.

"Постача електродвигуна та фільтра коштує 240 тисяч гривень. Тобто на придбання для 70-ти захисних споруд комунальної форми власності цього фільтро-вентиляційного обладнання необхідно майже 17 мільйонів гривень", — сказав Олександр Герасіменя.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Фільтро-вентиляційне обладнання

Міський голова Олександр Сєнкевич ситуацію щодо грошей на установки кореспондентам Суспільного коментувати відмовився. Говорить, що питання має вивчатися на профільних депутатських комісіях, після чого, якщо гроші знайдуть, голосуватимуть на сесії міської ради. Також кожній захисній споруді планують надати окрему адресу, на кожній такій адресі мають встановити індивідуальний електролічильник, а на будівлях розмістити інформаційні стенди з планом евакуації населення.

Що відомо

У Миколаєві розташовані 222 бомбосховища та понад 450 підвальних приміщень житлових будинків, які можна використовувати, як тимчасове укриття в разі надзвичайної ситуації.

93 з 222 захисних споруд перебувають у комунальній власності міста, решта або в приватній, або в державній власності.

В цілому і в захисних спорудах, і в тимчасових укриттях зможе розміститись понад 70 відсотків населення Миколаєва.

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