На території Миколаївської області дислокуються п’ять батальйонів сил територіальної оборони — в кожному з чотирьох районів — Первомайському, Вознесенському, Баштанському та Миколаївському — та в обласному центрі. Вони підпорядковуються управлінню бригади територіальної оборони в Миколаївській області.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповів командир кадру окремої бригади територіальної оборони, полковник Роман Токаренко.

"Станом на 28 січня узгоджуються усі юридичні питання щодо передачі приміщень цим військовим частинам та підведення необхідних комунікацій і надання комунальних послуг. З цією метою сьогодні (28 січня – ред.) відбулася зустріч з керівниками місцевої влади, на території яких дислокуються частини, та підприємствами-надавачами комунальних послуг", — розповів Роман Токаренко.

За його словами, на сили територіальної оборони покладені п’ять основних завдань:

охорона державного кордону,

забезпечення діяльності органів влади і військового управління,

боротьба з контрдиверсійними силами противника,

виконання заходів правового режиму воєнного стану,

охорона важливих державних об’єктів та комунікацій.

"Відповідно до Закону "Про основи національного спротиву", який вступив у дію 1 січня 2022 року, нам додалися завдання, про які раніше не йшлося. Це протидія інформаційним загрозам з боку противника та забезпечення громадського порядку, для цього будемо взаємодіяти з МВС. Також внесли зміни щодо нашого озброєння. Крім стрілецької зброї, відтепер матимемо ще й 60-міліметрові міномети", — сказав Роман Токаренко.

З його слів, особовий склад окремої бригади територіальної оборони Миколаївської області укомплектований на 70 відсотків, місця дислокації визначені, триває їхнє облаштування.

"Принципова відмінність сил територіальної оборони в тому, що особовий склад становлять місцеві жителі, які надзвичайно мотивовані захищати свій дім від будь-якого ворога, — в цьому наша сила", — сказав Роман Токаренко.

Що відомо

29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони"

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