Чотири сотні працівників лікарні швидкої допомоги у Кропивницькому не отримали зарплату за січень. З 1 січня вона мала зрости на третину, розповів Суспільному директор лікарні Руслан Іванов. З його слів, на 1 лютого фінансування від Національної служби здоров’я України не отримали.

За словами Руслана Іванова, на зарплату медиків лікарні щомісяця витрачали сім мільйонів гривень. Це майже 80 відсотків грошей, які отримують за медичні послуги від Національної служби здоров’я. Решту витрачають на харчування пацієнтів і медикаменти.

Гроші очікують не раніше середини лютого. "За інформацією від Національної служби здоров’я, у середині лютого з нами буде повністю проведений розрахунок за січень, а також аванс за лютий", – сказав Руслан Іванов.

Урологічне відділення

В урологічному відділенні міської лікарні швидкої допомоги працюють шестеро лікарів і два десятки медичних сестер. Підвищену зарплату за січень не отримали, каже завідувач відділення Віктор Мягкий.

Говорить, чув про те, що з 1 січня заробітна плата для лікарів мала зрости до 20 тисяч гривень, медсестер – до 13500. "Погано те, що не платять за категорію, раніше лікарі, прагнули отримати вищу категорію. Нині вона увійшла у ці 20 тисяч плюс були виплати різноманітні: за категорійність, стаж, оперативність, інтенсивність праці".

Травматологічний пункт

Медсестра травматологічного пункту лікарні Наталія Лисенко каже: її зарплата – п'ять з половиною тисяч гривень щомісяця.

"Якщо працюють більше ставки, то йшли доплати. У середньому виходило 7 – 7300 гривень. У січні нам виплатили аванс у повному об’ємі, а заробітну плату чекаємо".

Чому лікарня не отримала фінансування та коли отримає

За словами директорки департаменту Національної служби здоров’я Лілії Гудзь, заклади первинної медичної ланки підписали договори і Служба перерахувала їм близько двох мільярдів гривень, заклади спеціалізованої медичної допомоги перебувають в процесі укладення договорів: "Лікарня швидкої допомоги подала заявку на десять пакетів медичних послуг. Ця заявка підтверджена, опрацьована, найближчим часом буде сформовано і підписано договір. Це технічний процес, він триває. Договір діятиме з 1 січня. До 7 лютого, ми розраховуємо, будуть підписані договори".

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