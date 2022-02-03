Минулої доби у Кіровоградській області виявили 308 випадок коронавірусу, 30 з яких – у дітей. Одужали 134 людини, від ускладнень захворювання померли троє. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 3 лютого.

Найбільше випадків захворювання – 104 і 100 – виявили у жителів регіону віком 30-49 та 50-65 років, відповідно. 43 випадки – у жителів віком 18-29 років, 31 – у людей, яким більше 65 років.

Захворювання виявили у 197 жінок та 111 чоловіків. А саме:

у 219 жителів Кропивницького району: 135 дорослих, 17-, 16-, дев’яти-, однорічної, 11- та двох п’ятимісячних дітей – з Кропивницької громади, 25 дорослих, 17-, 11- семи- та дворічної дитини – з Долинської, 12 людей – з Новгородківської, вісьмох дорослих та 11-річної дитини – з Устинівської, по восьмеро людей – зі Знам’янської та Олександрівської, чотирьох – з Первозванівської, по двоє – з Великосеверинівської та Соколівської, 12-річної дитини – із Суботцівської, по одній людині з Аджамської та Бобринецької громад;

у 50 жителів Новоукраїнського району: 13 дорослих, чотири-, дев’яти-, 12-, 14-, 16-, по двоє 11- та 17-річних дітей – з Помічнянської громади, 12 дорослих та десятирічної дитини – з Добровеличківської, п’ятьох дорослих та 16-річної дитини – з Маловисківської, дорослого, 15- та 16-річної дитини – зі Смолінської, по двоє людей – з Новомиргородської та Тишківської, по одній – з Мар’янівської та Новоукраїнської громад;

у 22 жителів Голованівського району: сімох дорослих та 11-річної дитини – з Новоархангельської громади, п’ятьох дорослих та 11-річної дитини – з Вільшанської, трьох людей – з Надлацької, двох – з Побузької, по одній – з Благовіщенської, Заваллівської та Підвисоцької громади;

у 17 жителів Олександрійського району: вісьмох дорослих та восьмирічної дитини – з Великоандрусівської, сімох дорослих та 14-річної дитини зі Світловодської громади.

Хто одужав:

105 жителів Кропивницького району: 83 –з Кропивницької, 14 – з Кетрисанівської, троє – з Долинської, двоє – з Бобринецької, по одній людині з Гурівської, Знам’янської та Устинівської громад;

18 жителів Голованівського району: шестеро – з Гайворонської, троє – з Перегонівської, по двоє – з Голованівської, Заваллівської, Новоархангельської та Підвисоцької, одна людина з Побузької громади;

десятеро жителів Олександрійського району: п’ятеро – з Олександрійської, троє – з Новопразької, по одній людині зі Світловодської та Приютівської громад;

одна людина з Новомиргородської громади Новоукраїнського району.

Хто помер:

82-річний чоловік з Великоандрусівської громади Олександрійського району;

47-річна жінка з Новоархангельської громади Голованівського району;

40-річний чоловік з Олександрійської громади Олександрійського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 36810 жителів Кіровоградської області, серед яких 1721 дитини та 1960 медичних працівників. 31900 людей в регіоні одужали, серед них 1377 дітей та 1749 медпрацівників. 1655 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 3 лютого на коронавірус хворіють 3255 жителів регіону.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 39620 випадків захворювання на коронавірус, 9380 людей одужали, 210 – померли від ускладнень захворювання.

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