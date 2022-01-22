Двох миколаївських військовослужбовців посмертно нагородили орденами

Володимир Зеленський 21 січня 2022 року підписав Указ "Про відзначення державними нагородами України військовослужбовців". Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента України.

Відповідно до наказу президента, полковника Руслана Прусова посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Фото: Facebook Руслан Прусов

Майстер-сержанта Вадима Федосєєва посмертно нагородили орденом Данили Галицького.

Фото: Facebook Вадим Федосєєв

Військові служили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, загинули 12-го листопада 2021 року в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Що відомо

Протягом 2021 року на сході України загинули сім військовослужбовців із Миколаївщини: Олександр Отрєп'єв, Дмитро Власенко, Андрій Грабар, Денис Юшко, Юрій Михайлов, Руслан Прусов, Вадим Федосєєв.

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