Третього лютого жителі села Лимани перекрили в’їзд вантажівок до населеного пункту. На в’їзді до села чергують четверо людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла староста сіл Лимани та Лупареве Галицинівської громади Наталія Панашій.

За словами посадовиці, черги з вантажівок поблизу села утворюються вже приблизно рік, проте ситуація загострилася у ніч проти 3 лютого.

"До Лиманів вони раніше не заїжджали, якось шикувалися за Галицинівкою та виїжджали. Зранку мені подзвонила жителька села і розповіла, що фури вже перед Лиманами. Я вдягла сигнальний жилет та поїхала за село. І дійсно, фури вже були поблизу села", — розповіла Наталія Панашій.

Ситуація пов’язана зі зниженням цін на зерно, — каже Наталія Панашій. З її слів, фури приїжджають вже навантажені зерном, а здавати його водії відмовляються, тому залишають автівки на узбіччі. У ніч проти 3 лютого поблизу Лиманів утворилася черга, а деякі фури почали заїжджати на територію села.

"Від Миколаєва до Лиманів десять кілометрів вони стоять. У село їх не можна пускати, вони всі провулки розбивають. Водії не винні в цій ситуації, їм потрібно розвернутися та стати у чергу. А для цього вони мають заїхати в село і знайти будь-яких провулок, роздавити там асфальт та розвернутися назад", — розповіла Наталія Панашій.

Фото: Наталія Панашій Затор на дорозі Т-1501 поблизу села Лимани

Зі слів Наталії Панашій, водії ставляться до перекриття в’їзду в село з розумінням.

"Нас сьогодні чотири людини, адже водії дослухаються до нас, до мене, як до старости села", — сказала Наталія Панашій.

За словами речника патрульної поліції у Миколаївській області Віталія Душка, станом на 11:05 повідомлення щодо перекриття руху поблизу села Лимани до патрульних не надходили. З його слів, за зверненням патрульної поліції обласна державна адміністрація готує проєкт зі зміни схему регулювання дорожнього руху на цій ділянці дороги. Відповідно до запропонованих змін, зупиняти великовантажний транспорт поблизу жилих будинків у Лиманах заборонятиметься.

Речниця Нацполіції у Миколаївській області Тетяна Петрова розповіла кореспондентам Суспільного, що ситуації поблизу села контролюють дільничі офіцери. Станом на 11:30 порушень не фіксували.

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