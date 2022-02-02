У Миколаєві другого лютого комунальні автобуси маршруту № 91 не мали змоги доїхати до кінцевої зупинки. Це сталось через скупчення вантажівок на проїзній частині дороги Т1501 — від села Галіцинове до кінцевої зупинки "Кладовище" у Балабанівці.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця комунального підприємства "Миколаївпастранс" Катерини Стоколяс.

За словами Катерини Стоколяс, у зв'язку з великим скупченням вантажівок автобуси не можуть доїхати до кінцевої зупинки "Кладовище" (Балабанівка). Їхатимуть до кінцевої лише, якщо в салоні автобуса є пасажири.

"Тимчасово розвертаємося на зупинці вул. Ушакова. Раніше вантажівки ставали за дорогою на узбіччі, а через погодні умови, сніг розтанув і там багнюка, вони стали просто на дорозі. Залишилась лише одна смуга руху. І там навіть затори були. Затор, бо з того боку пропускають автомобілі, автобуси, комунальні автобуси і на завод автобуси", — розказала Катерина Стоколяс.

За словами речника патрульної поліції Віталія Душка, на місці працювали співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Вони з’ясували, що затор утворився внаслідок ремонту дорожнього полотна на під’їзній дорозі до порту, куди і прямував ваговий транспорт.

"Водії вантажівок, які приїхали на вивантажування до порту, не могли потрапити на територію порту, оскільки там ремонтували дорожнє полотно. Тож тимчасово не допускали вантажівки на територію. Водії максимально з’їхали на узбіччя, наскільки це було можливо", — розказав Віталій Душко.

За словами Віталія Душка, станом на 16:00 другого лютого проїзд на даній ділянці в обидва боки забезпечили.

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