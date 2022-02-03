3 лютого о 4:29 у селі Чукалівка Івано-Франківської територіальної громади автомобіль Mercedes Е 290 перекинувся в кювет. Внаслідок аварії травмувалися двоє людей.
Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Рятувальники, які приїхали на місце аварії, деблокували пасажира та від’єднали клеми АКБ.
Внаслідок ДТП двох людей ушпиталили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Медичний директор медзакладу Андрій Яворський у коментарі Суспільному розповів про стан пацієнтів.
"Це — двоє молодих чоловіків. Їхній стан — важкий. Пацієнтів дообстежують. Можливо буде потрібно оперативне втручання, оскільки в них — численні травми. Є травми хребта, забій тканин, в одного з них підозра на травму черевної порожнини", — сказав Андрій Яворський.
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