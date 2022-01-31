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У селі Стримба на Франківщині зіткнулися три автомобілі. Загинув водій, ще двоє людей травмувалися
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У селі Стримба на Франківщині зіткнулися три автомобілі. Загинув водій, ще двоє людей травмувалися

Оновлено
Степан Пенкалюк
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У селі Стримба на Франківщині зіткнулися три автомобілі. Загинув водій, ще двоє людей травмувалися Фото: Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

31 січня приблизно о 8:30 у селі Стримба Надвірнянської громади зіткнулися три автомобілі. Внаслідок аварії загинув водій, ще двоє людей травмувалися. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк.

На Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області повідомили, що внаслідок зіткнення один автомобіль загорівся.

У селі Стримба на Франківщині зіткнулися три автомобілі. Загинув водій, ще двоє людей —травмувалисяФото: Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

"До місця аварії приїхали рятувальники з Надвірної та Делятина. Вони загасили пожежу автомобіля. У ньому надзвичайники виявили тіло чоловіка", — інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У селі Стримба на Франківщині зіткнулися три автомобілі. Загинув водій, ще двоє людей —травмувалисяФото: Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

В аварії травмувалися ще двоє людей. Їх "швидкою" відвезли до лікарні.

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