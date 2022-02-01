1 лютого у Надвірнянській центральній районній лікарні помер 24-річний житель Богородчан, який 31 січня травмувався в ДТП у селі Стримба на Івано-Франківщині. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в області Лідія Бойко.

У коментарі кореспондентові Суспільного заступник генерального директора Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк сказав, що хлопець отримав важкі травми, несумісні з життям.

Що відомо

31 січня приблизно о 8:30 у селі Стримба Надвірнянської громади на автошляху Н-09 "Мукачево — Львів — Івано-Франківськ" зіткнулися три автомобілі. Внаслідок аварії загинув водій, ще двоє травмувалися. Одного з них "швидкою" відвезли у Надвірнянську лікарню. Медики відразу забрали його в операційну. Інший після обстеження медиків на місці аварії відмовився від госпіталізації.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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