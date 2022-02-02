”Лютий холодець”. У Кропивницькому готуються до зимових велоперегонів

Трасу до зимових велозмагань ”Лютий холодець” готують у Кропивницькому. Зимові перегони на велосипедах вирішили влаштувати, щоб привернути увагу до активного способу життя – розповів співорганізатор змагань Андрій Паливода. Суспільне дізнавалось, як обиралу назву для змагань, де та як облаштовують трасу.

У лісопосадці біля вулиці Волкова зібрались п’ятеро людей. На місці проведення перегонів прибрали сміття та гілля. Ключові ділянки траси позначили стрічкою.

Змагання там організовують вперше – сказав Андрій Паливода. Учасників та глядачів, з його слів, пригощатимуть холодцем: ”Змагання відбудуться в лютому, готуватимемо холодець, пригощатимемо людей. Тому й назва така”.

Гілля, яке прибрали з майбутньої велотраси, використають для розпалення багаття. Велолюбитель Віталій Кравченко розповів, що готують місце для трьох вогнищ: ”Багато нам потрібно дров. У нас буде три вогнища. Біля найбільшого можна буде зігрітися”.

Суспільне Кропивницький

Довжина траси – півтора кілометра. Участь у змаганнях можуть взяти всі охочі.

Частину внесків від учасників, зі слів Андрія Паливоди, передадуть на благодійність: ”Традиційно подібні заходи є благодійними. Цього разу ми співпрацюємо з фондом, який опікується онкохворими дітьми. Частину внесків учасників ми направимо в цей фонд”.

Відбудуться змагання 20 лютого.

Читайте також

Шестеро студентів перемогли в конкурсі та поїхали в Карпати.

Кропивничанки виграли "золото" і "срібло" на онлайн-чемпіонаті світу з таеквон-до.

Від дитячого захоплення географією до Монблану. Кропивничанин Андрій Лісота – про підкорені вершини.

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!