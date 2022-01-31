Кропивничанки Владислава Лягаєва та Наталія Конюх виграли золоту та срібну медалі, відповідно, на чемпіонаті світу з таеквон-до ІТF з формальних вправ серед кадетів юніорів, дорослих та ветеранів, який відбувався онлайн 28-30 січня. Про це Суспільному розповів тренер спортсменок Ігор Зюнзя. Організувала Панамериканська рада таеквон-до.

Змагання відбувалися відповідно до турнірної сітки, складеної жеребкуванням. П’ятеро суддів оцінювали виступи учасниць. Щоб дістатися фіналу, потрібно було на кожному етапі отримати більше балів від рефері, ніж суперниця. Виступи суперниць транслювалися паралельно.

Вихованки кропивницької комплексної дитячо-юнацької школи №2 брали участь у змаганні жінок 18-39 років. Суперницями були спортсменки з Перу, Чілі, Аргентини, Монголії та Венесуели. У кожної з кропивничанок було по чотири виступи.

Скріншот з Youtube-каналу ITF TV Скріншот фінальних виступів

Наталія Конюх, на шляху до фіналу, не віддала жодного балу суперницям, у трьох виступах перемігши з рахунком 5:0. Владислава Лягаєва віддала один бал монгольській спортсменці у півфіналі, перемігши 4:1. З таким самим рахунком Владислава виграла ”український” фінал, здобувши ”золото”. Друге місце – у Наталії Конюх.

Скріншот з Youtube-каналу ITF TV Результати змагань

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