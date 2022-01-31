Шестеро студентів перемогли в конкурсі та поїхали в Карпати

Шестеро студентів Центральноукраїнського педагогічного університету імені Винниченка перемогли у конкурсі на найкращий блок гуртожитку та поїхали в Яремче Івано-Франківської області. Там відпочиватимуть у карпатських горах, розповіла керівниця молодіжного центру університету Карина Мала.

25 січня 2022 року в університеті відбувся щорічний конкурс на кращий студентський блок гуртожитку. Участь у ньому взяли чотири блоки з трьох гуртожитків: №1, №3 та №4, всього 50 студентів.

За умовами конкурсу, студенти мали творчо представити свій блок суддям. Цьогоріч їх оцінювали:

ректор університету Євген Соболь

помічник ректора з навчально-виховної та культурної діяльності Ігор Спінул

голова Молодіжного центру університету Карина Мала.

Найкращим став блок 4-В гуртожитку № 3. Там живуть шестеро студентів факультету математики, природничих наук та технологій. Презентацію створили за мотивами фентезі Клайва Стейплза Льюїса "Хроніки Нарнії". Доповнили її квестами та головоломками. Сценарій писала студентка третього курсу Марія П'ятигора. "Про конкурс нам розказали місяць тому, але у найкращих студентських традиціях все робили в останній момент", – жартує дівчина.

Фото Карини Малої Студенти презентують свій блок 4-В гуртожитку №3

Для Марії – це друга поїздка у карпатські гори. "Я вже брала участь у такому конкурсі та перемагала. Але кожен раз, як перший. Хвилюємось. Сподіваємось, що там буде сніг".

Студенти поїхали у Карпати 31 січня о восьмій годині вечора. Повернуться 4 лютого. На поїздку з бюджету університету виділили 20 тисяч гривень, сказала Каріна Мала.

Друге місце отримав блок 3-В гуртожитку № 4. Там живуть студенти факультету історії, бізнес-освіти та права. Вони отримали сертифікат на п'ять тисяч гривень до місцевого ресторану.

Фото Карини Малої Студенти гуртожитку №4 під час презентації свого блоку 3-В

Третє місце посіли студенти факультету психології, педагогіки та мистецтв п'ятого поверху гуртожитку № 1. Вони отримали побутову техніку для свого блоку.

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