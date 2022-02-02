"Знову виманюють". На Луганщині обстріляли позиції українських військових

У середу, 2-го лютого, бойовики обстріляли контрольний пункт в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Крім того, в напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, повідомляє штаб ООС.

Вдаються до провокацій бойовики й на Луганщині — обстріляли позиції українських військових в районі Новозванівки.

Як розповів Суспільному військовий ЗСУ Андрій, найманці надвечір, 1-го лютого, відкрили вогонь з автоматів та гранатометів.

"Знову виманюють, питаються вивести, щоб ми надавали відповідь. В них там снайпера ще можуть працювати, вони спеціально виманюють", — каже Андрій.

Суспільне Донбас Український військовий на позиціях ЗСУ

Окупанти стріляли 40 хвилин. Українські захисники дали відповідь, говорить військовий ЗСУ Дмитро. Також, каже, прикривали побратими із сусідніх позицій.

"Відповідали з ПКМ (кулемет Калашникова — ред.), з дозволу керівництва. З їхніх позицій є можливість вести вогонь по наших. З нашої позиції не завжди є можливість вести по їхнім, видимість може не дозволяти. А з інших позицій, наших товаришів, звідти вони ведуть вогонь", — розповів Дмитро.

Дмитрові 22 роки. Спершу пройшов строкову службу, зараз — вже другий контракт. Без армії, каже, себе не уявляє.

"Це необхідність, мій обов’язок. Колектив суперовий. Все злагоджено", — говорить Дмитро.

Складається ж цей колектив переважно з тезок. За словами військового ЗСУ Андрія, на двох позиціях — шість Андріїв. Також боєць розповів, що бойовики час від часу провокують українських військових обстрілами.

"Можуть побачити якийсь рух — простріляти. Можуть просто простріляти, бояться чогось. Не можу сказати, що тихо. Провокують трохи нас", — каже Андрій.

Про можливі наслідки й ціну ворожих провокацій нагадує хрест.

Суспільне Донбас Хрест, який нагадує про наслідки обстрілів

Його замість старого бійці встановили зо два тижні тому.

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