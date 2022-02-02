У Львові хочуть відкрити сенсорну кімнату для дітей з інвалідністю

У Львові хочуть відкрити сенсорну кімнату для дітей із інвалідністю. Такий простір сприятиме розвитку, адаптації та інтеграції діток у соціум. Про це Суспільному розповіла практична психологиня Леся Кушнір.

У навчально-реабілітаційному центрі "Мрія", що на вулиці Лисенка у Львові, навчаються 215 дітей із аутизмом, синдромом Дауна та з розумовими розладами. Протягом робочого тижня там ночують 60 дітей, а 30 дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки живуть постійно. З дітьми працюють корекційні педагоги, психіатри та реабілітологи.

"Діти звичайно з великою активністю граються в різні сенсорні ігри, які їх скажемо "заряджають" позитивною енергетикою, позитивними враженнями. В роботі з такими дітками важлива сенсорна стимуляція. Сенсорна кімната стимулює не тільки органи зору, слуху чи нюху, а й кінестетичні тактильні відчуття. Це створює заспокійливу і тонізуючу дію", — каже психологиня Леся Кушнір.

Візуалізація Ірини Смольянової Візуалізація Ірини Смольянової

Проєкт сенсорної кімнати розробила одна із львівських студій інтер’єру.

"У приміщенні потрібно зробити ремонтні роботи: поміняти підлогу, пошпаклювати і поґрунтувати стелі та стіни, помалювати їх. Це, до речі, левова частина і must have цього проєкту — відтворення стилістичного малюнку на стінах і стелі. Також треба зробити оздоблення, декор", — каже дизайнерка інтер'єрів Ірина Смольянова.

Суспільне Львів Візуалізація Ірини Смольянової

Кімната має бути темною. Це буде простір для адаптації та інтеграції дітей з інвалідністю в соціум. Заняття мають відбуватися у формі гри.

"Відповідно до програми розвитку освіти Львівщини минулого року нам було виділено 200 тис грн. і ми за ці гроші придбали обладнання для темної сенсорної кімнати — це інтерактивна підлога, це світлові обладнання як сухий басейн з підсвіткою, це шторки світлові, бульбашкові колони, та інше обладнання і власне, завдячуючи такому обладнанню, плюс корекційна та реабілітаційна робота дасть нам можливість стимулювати активність дітей", — каже директорка навчально-реабілітаційного центру "Мрія" Галина Пирч.

Вартість такої кімнати оцінили у 350 тисяч гривень. Частину грошей уже зібрали на "Спільнокошті". Ще частину планують зібрати на ярмарках дитячих робіт, які створюють самі вихованці навчально-реабілітаційного центру. Долучитися може кожен.

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