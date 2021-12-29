У Львові готують до випуску книгу для незрячих із рекордною для міста кількістю об’ємних малюнків. Її виготовляють у ресурсному центрі "Львівської політехніки". Це дитяча книга у жанрі фентезі "Легенди чарівнолісся". До неї готують об’ємні малюнки кожного персонажа. Всього таких зображень у майбутній книзі буде 11.

Спеціалістка ресурсного центру Катерина Івашутіна показує розкладені на столі малюнки. Це ілюстрації до книги українського автора Віктора Андрієнка.

"Віктор сказав: "Дуже хочу, щоб всі герої, абсолютно всі, були надруковані. І я думаю зараз, що він мав рацію, тому що малюнки вийшли цікавими. Коли читаєш книгу – хочеться "побачити" як виглядає негативний герой – їх є троє", — каже Катерина Івашутіна.

Суспільне Львів Злий герой Імла

Візуально об’єм малюнка не видно, його можна відчути лише на дотик. Такі малюнки друкують на спеціальному принтері. До малюнків докладають опис, щоб дитина зрозуміла, що це за герой та у що він одягнений. Окремо для таких книг друкують текст шрифтом Брайля. Через об’єм книгу поділили на томи. Загалом їх вийшло 4.

За словами керівниці ресурсного центру Оксани Потимко, виготовлення цієї книги стало найдорожчим з часу початку роботи центру. Наприклад, лише один аркуш паперу, на який наносять об’ємний малюнок коштую близько 1 євро. Зараз щоб видати книги у центрі допомагають благодійники, також гроші виділяють із міського бюджету.

Суспільне Львів Ілюстрації до книги

"Фінансово це дуже затратно. Тому що ці 30 примірників в – це 120 окремих книг. І ціна близько 80 тисяч гривень. Це при тому, що ми друкуємо найдешевше в Україні. Тому, що ми робимо це безкоштовно, йдеться тільки про витратні матеріали", — каже керівниця ресурсного центру Оксана Потимко.

За словами Оксани Потимко, роботу над цією книгою завершать до середини січня. Опісля примірники безкоштовно надішлють дітям із вадами зору, ще частину передадуть спеціалізованим бібліотекам.

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