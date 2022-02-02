На Одещині групу громадян підозрюють у незаконному переправленні людей за кордон

В Одеській області затримали трьох громадян, яких підозрюють у переправлянні людей через державний кордон. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України.

За даними слідства, мешканці Одещини організували нелегальний бізнес. Організатор, перевізник та військовослужбовець Держприкордонслужби України допомагали людям потрапити з України за кордон та навпаки.

Організатор підшукував серед знайомих "клієнтів". Вартість перетину кордону складала дві тис. дол. за кожну людину. Після отримання грошей перевізник доставляв людей на власному авто до місця державного прикордонного пункту. Прикордонник за домовленістю переводив людей до іншої країни, – повідомили в СБУ.

Наразі всім затриманим оголосили підозру у порушенні ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Якщо їх провину доведуть, чоловікам загрожуватиме від семи до дев'яти років за ґратами.

Управління СБ України в Одеській області Чоловік, якого затримали співробітники СБУ

Управління СБ України в Одеській області Гроші, які нелегал передав за перетин кордону

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